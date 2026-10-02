UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçında Belçika ile Türkiye, Maurice Dufrasne Stadı'nda karşılaştı. Belçika De Bruyne'nin ayağından bulduğu 2 golle skoru 2-0 getirdi. Özellikle ikinci golden sonra Montella'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Belçika'da maçı izlemeye giden gurbetçi vatandaşlarımız İtalyan teknik direktörü istifaya davet etti. Ay-yıldızlı taraftarlarımız, "Montella istifa." tezahüratından bulundu. Montella, Bursa'da oynanan ve 4-1 kaybettiğimiz maç sonrası da yoğun bir tepkiyle karşılanmış ve istifaya davet edilmişti.

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