UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçında Belçika ile Türkiye, Maurice Dufrasne Stadı'nda karşılaştı.
Belçika De Bruyne'nin ayağından bulduğu 2 golle skoru 2-0 getirdi. Özellikle ikinci golden sonra Montella'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Belçika'da maçı izlemeye giden gurbetçi vatandaşlarımız İtalyan teknik direktörü istifaya davet etti.
Ay-yıldızlı taraftarlarımız, "Montella istifa." tezahüratından bulundu. Montella, Bursa'da oynanan ve 4-1 kaybettiğimiz maç sonrası da yoğun bir tepkiyle karşılanmış ve istifaya davet edilmişti.