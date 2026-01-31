Belçika’nın Liege kentine bağlı Waimes ilçesinde yer alan Faymonville köyü, içinde tek bir Türk vatandaşı yaşamamasına rağmen yüzyıllardır "Türk köyü" olarak anılmaya devam ediyor. Dağlık ve sık ormanlarla çevrili büyüleyici bir doğaya sahip olan 925 nüfuslu bu köy, hem yerel halk hem de Avrupa’da yaşayan Türkler için birleştirici bir sembol haline gelmiş durumda. Köyün her köşesinde ay-yıldızlı figürlere rastlanırken, belediye binasından futbol kulübünün armasına kadar Türk kimliği her alanda yaşatılıyor.

AY YILDIZLI KİMLİK HER YERDE YAŞIYOR



Faymonville sokaklarında yürürken belediye binasının girişindeki beton zemine işlenmiş Türk bayrağını, çatısındaki rüzgar gülünü ve köy meydanındaki kültür merkezinin levhasını görmek mümkün. Köyün futbol takımı olan "R.F.C Turkania" bile armasında ay-yıldız taşıyor. Köy halkı, kendilerini bu kimlikle tanımlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Her yıl Şubat ayında düzenlenen geleneksel karnavalda ise köy adeta kırmızı-beyaza boyanıyor. Kendilerini "Genç Türkler" olarak nitelendiren grupların organize ettiği etkinliklerde ay-yıldızlı bando takımları eşliğinde kortejler düzenleniyor ve bu coşku Avrupa’nın dört bir yanından gelen Türklerin katılımıyla dev bir şölene dönüşüyor.

VERGİ REDDİNDEN KURTULUŞ RİVAYETLERİNE



Köyün neden "Türk" ismiyle anıldığına dair birkaç farklı rivayet dilden dile aktarılıyor. En yaygın inanışa göre, 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne karşı savaşmak için para toplayan kiliseye vergi vermeyi reddeden köy sakinleri, çevre köyler tarafından dışlanarak "Türkler" olarak adlandırıldı. Bir diğer rivayet ise 12. ve 13. yüzyıldaki Haçlı Seferleri'ne asker göndermeyi kabul etmemelerine dayanıyor. Ayrıca İkinci Dünya Savaşı sırasında köyün Türk bayrakları sayesinde Alman işgalinden ve saldırılarından kurtulduğu, bu olaydan sonra halkın bu kimliğe daha sıkı sarıldığı anlatılıyor.

YEREL HALKIN VE TÜRKLERİN ORTAK GURURU



Karnavalın organizatörlerinden 75 yaşındaki köy sakini Carine Georges, "Türk" olmayı kendi öz kimlikleri olarak gördüklerini ve bundan büyük gurur duyduklarını ifade ediyor. Georges, bu ismin eski bir vergi hikayesine dayandığını ancak zamanla köyün ayrılmaz bir parçası haline gelerek özgün kimliklerini korumalarını sağladığını belirtiyor. Etkinlikler için köye gelen Türk vatandaşları da Belçika’nın kalbinde böyle bir dostluk ve kardeşlik köprüsü kurulmuş olmasından duydukları şaşkınlığı ve gururu dile getirerek, Faymonville’in kendileri için çok özel bir anlam taşıdığını vurguluyorlar.