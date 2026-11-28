Belçika basınında yer alan haberlere göre, siber güvenlik şirketi Secutec'in CEO'su Geert Baudewijns, saldırıya ilişkin yürütülen incelemeler hakkında bilgi verdi. Baudewijns, ilk aşamada 86 olarak duyurulan etkilenen belediye sayısının, yeni verilerin incelenmesiyle 120'nin üzerine çıkabileceğini söyledi.

‘YÜZDE 100 EMİN OLDUĞUMUZDA AÇIKLIYORUZ’

İlk belirlenen rakamların daha kolay doğrulanabilen verilere dayandığını aktaran Baudewijns, Belçika Siber Güvenlik Merkezi (CCB) ile birlikte daha karmaşık veri kümeleri üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Baudewijns, inceleme sürecine ilişkin, "Artık ayrı klasörleri tek tek kontrol etmemiz gerekiyor. Belediyelerin isimlerini ancak yüzde 100 emin olduğumuzda açıklıyoruz" dedi.

Saldırının gerçek boyutunun birkaç gün içinde netleşmesinin beklendiğini belirten Baudewijns, incelemelerin tamamlanmasının ardından CCB'nin saldırıdan etkilenen belediyelere resmi bildirim yapacağını kaydetti. Belçika kamu yayıncısı VRT ise bu bildirimlerin 1 Aralık'ta gerçekleştirilebileceğini duyurdu.

YAKLAŞIK 1,2 MİLYON KİŞİNİN KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Secutec ve SOCRadar, 25 Kasım'da yaptıkları açıklamada, Flaman Bölgesi'ndeki 82 belediyede yaklaşık 1,2 milyon kişinin kişisel verilerinin yapay zeka destekli bir siber saldırıyla ele geçirildiğini bildirmişti. Daha sonraki değerlendirmelerde saldırıdan etkilenen belediye sayısı 86 olarak güncellenmişti.

Saldırganların doğrudan belediyelerin bilgi işlem sistemlerini hedef almak yerine, geri dönüşüm merkezlerine ait veri ve şifreleri barındıran bir hizmet sağlayıcısının yeterli güvenlik önlemleri bulunmayan sunucusuna eriştiği belirlendi.

BELEDİYELERİN LİSTESİ AÇIKLANDI

Bu erişim sonucunda vatandaşların isim, adres, doğum tarihi, ulusal sicil numarası, kimlik kartı numarası ve uluslararası banka hesap numarası (IBAN) gibi kişisel bilgileri ele geçirildi. Ayrıca bazı araçlara ait plaka bilgilerinin de saldırganların eline geçtiği açıklandı.

Öte yandan Secutec ve SOCRadar, saldırıya ilişkin kamuoyunda yayılan eksik ve yanlış bilgilerin belediyelerin durumlarını tespit etmesini ve vatandaşları bilgilendirmesini zorlaştırması üzerine, etkilenen belediyelerin listesini yayımladı.