UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanına çıktı.
Sarı-lacivertli ekip, 4. dakikada En-Nesyri'nin golüyle öne geçtikten sonra tribünlerde yaşanan gerilim sahaya yansıdı.
TÜRK TARAFTARA SALDIRI
İki takım taraftarları arasında tribünde kavga nedeniyle mücadelenin hakemi oyunu durdurdu. Hakem kararı ile futbolcular soyunma odasına gitti.
Tribünlerde yer alan Türk taraftarlara Belçikalı tarafların saldırdığı ve stadyumda 'ırkçı saldırıların sonlandırılması' yönünde anons yapıldığı öğrenildi. Stat ekranlarında bu sırada "Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağından ve tatil edilebileceğinden kuşkunuz olmasın." ifadesi yer aldı.
Yaklaşık 10 dakikalık aradan sonra statta güvenlik sağlandı ve maç 6. dakikadan kaldığı yerden devam etti.