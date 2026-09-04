Belçika'da yeni ceza kanununda ekokırım; yasa dışı bir eylem ya da ihmal sonucunda çevreye ciddi, geniş kapsamlı ve uzun süreli zarar verilmesi ve bu zararın meydana geleceğinin bilinmesine rağmen fiilin kasıtlı şekilde gerçekleştirilmesi olarak tanımlanıyor.

EKOKIRIM KAPSAMINDA SORUŞTURULACAK

Büyük çaplı petrol sızıntıları, deniz ekosistemlerinin geniş ölçekte kirletilmesi veya nükleer atıkların çevrede ciddi tahribata neden olması gibi olaylar, belirlenen şartların oluşması halinde ekokırım kapsamında soruşturulabilecek.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Düzenleme, çevre suçları açısından ağır yaptırımlar da getiriyor. Ekokırım suçundan sorumlu tutulan gerçek kişiler 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Suçun tüzel kişiler tarafından işlenmesi halinde ise 1,2 milyon avro ile 1,6 milyon avro arasında para cezası uygulanabilecek.

Bir eylemin ekokırım olarak değerlendirilebilmesi için yalnızca çevreye zarar verilmesi yeterli olmayacak. Zararın ciddi, geniş çaplı ve uzun süreli olması, eylemin kasıtlı biçimde gerçekleştirilmesi ve failin ortaya çıkacak zararın farkında olması şartları aranacak.

FEDERAL YETKİ ALANINDAKİ KONULARDA UYGULANACAK

Belçika'daki yeni düzenlemenin, federal hükümetin sorumluluğunda bulunan bazı alanlarda uygulanması öngörülüyor. Kuzey Denizi'ne ilişkin konular ile radyasyon ve radyoaktif atıkların yönetimi bu kapsamda yer alıyor.

Bu düzenlemeyle Belçika, ekokırımı kendi adıyla bağımsız ve ağır bir suç olarak ceza kanununa dahil eden ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu.