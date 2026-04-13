Avrupa ülkeleri göç ve iltica başvurularının önüne geçmeye çalışırken, Belçika'dan dikkat çeken bir adım geldi. Belçika İltica ve Göçten Sorumlu Bakanı Anneleen Van Bossyut, başvurulardaki artışa karşı 'caydırıcılık mesajı' vermek için Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni ziyaret ediyor.

Ülkenin resmi haber ajansı Belga'da yer alan habere göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Van Bossuyt, sığınma başvurularındaki artışı ekonomik nedenlere bağlayarak "İltica sistemi ekonomik avantaj arayanlar için değildir. Bu gerekçeyle başvuranlara koruma sağlanmayacaktır" ifadelerini kullandı.

'PROSEDÜRLER KÖTÜYE KULLANILIYOR'

Vize prosedürlerinin kötüye kullanıldığını savunan Van Bossuyt, bazı Kongoluların turist vizesiyle Belçika'ya gelerek iltica başvurusu yaptığını ve sahte belge kullanımının da yaygın olduğunu iddia etti.

Ziyaret kapsamında Kongolu yetkililere ve kamuoyuna mesaj verilmesi ve çevrimiçi caydırıcılık kampanyası yürütülmesi planlanıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Belçika’ya yapılan iltica başvurularında Afganistan ve Filistin’in ardından ilk sıralarda yer alıyor.

SIĞINMACI MERKEZLERİNDEKİ DOLULUK ORANLARI YÜKSELDİ

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sığınmacı kabul oranlarının yükselmesi zaman zaman sokakta kalan sığınmacılarla ilgili tartışmaları gündeme getiriyordu.