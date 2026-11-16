Belçika, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında King Baudouin Stadyumu'nda İtalya'yı ağırladı. Ev sahibi ekip, geriye düştüğü karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. İtalya, 11. dakikada Francesco Pio Esposito'nun golüyle öne geçti. Belçika bu gole 15. dakikada Maxim De Cuyper ile yanıt verdi. Ev sahibi ekip, 22. dakikada Nathan Ngoy ve 26. dakikada Jeremy Doku'nun golleriyle skoru 3-1'e getirdi. Karşılaşmanın son golünü 80. dakikada Diego Moreira kaydetti ve Belçika sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla gruptaki altıncı maçında dördüncü galibiyetini alan Belçika, puanını 12'ye yükseltti. İtalya ise 10 puanda kaldı.

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