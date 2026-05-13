Üç gün önce İstanbul’a tarifeli uçakla gelen Belçika Kraliçesi Mathilde, Türkiye ziyareti kapsamında iş dünyasının önde gelen isimlerinden Koç Ailesi ile bir araya geldi. Belçika Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Belçika ve Türkiye arasındaki ilişkilerin sadece resmi protokollerle sınırlı kalmadığı, kişisel dostluklar ve güçlü ağlar üzerine inşa edildiği vurgulandı.





Törende Koç Holding’in Onursal Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Caroline Koç hazır bulundu. Davet sırasında Rahmi Koç ve Ali Koç ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Kraliçe, Belçika ile Türkiye ortakları arasındaki ilişkilerin rakamların ve resmi metinlerin çok ötesine geçtiğini belirtti.





SAĞLAM DOSTLUK



Kraliçe konuşmasında, “İşler kişisel bağlantılarla başlar. Bu tür toplantılar, sağlam bir dostluğun temelinde yer alır ve gelecekteki somut projelerin itici gücü olur” dedi.