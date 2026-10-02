UEFA Uluslar A Ligi'nde A Milli Takım 3. maçına hazırlanıyor. A Milli Futbol Takımı'nın Belçika'ya konuk olacağı maç öncesi sakatlık şoku yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sakatlığı bulunan Can Uzun, Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı.
Milli futbolcu, Belçika maçı öncesi Türkiye'de gerçekleştirilen son idmana da ağları olduğu nedeniyle çıkmamıştı. Montella'nın sağlık heyeti ile aldığı karar doğrultusunda Can, kadrodan çıkarıldı.
UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ve İtalya ile oynanan maçlara ilk 11 başlayan 20 yaşındaki yıldız, kalan maçlarda oynamayacak.