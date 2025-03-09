Belçika Milli Takımı'nın kalecilerinden Koen Casteels, Thibaut Courtois'nin takıma geri dönmesi üzerine milli takımı bıraktığını duyurdu. Suudi Arabistan ekibi Al-Qadisya’da forma giyen 32 yaşındaki file bekçisi, kararını bir podcast yayınında açıkladı.

Casteels, Belçika basınına yaptığı açıklamada, “Bugünden itibaren milli takımda yer almayacağım” ifadelerini kullandı. Bu kararının kişisel olmadığını belirten deneyimli kaleci, özellikle Belçika Futbol Federasyonu’nun tutumuna tepki gösterdiğini dile getirdi.

Casteels, federasyonun Courtois’ye ayrıcalık tanıdığını öne sürerek, “Bana garip geliyor. Courtois, kendi kararına göre dönmek istiyor ve federasyon ona kırmızı halıyı sererek kollarını açıyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi” dedi.

GERİ DÖNÜŞÜ TARTIŞMA YARATTI

Thibaut Courtois, 2023 yılında teknik direktör Domenico Tedesco ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle milli takımı bırakmıştı. Ancak Belçika’nın yıldız kalecisi, geçtiğimiz yıl milli takıma geri dönmek istediğini duyurmuştu. Federasyon da bu dönüşe sıcak bakarak kapıları açtı.

Koen Casteels, kararının Courtois’ye yönelik olmadığını özellikle vurguladı. “Thibaut ile bir sorunum yok. Yazın Ibiza'da buluştuk ve uzun uzun konuştuk. Benim tepkim tamamen federasyonun yaklaşımına yönelik” diye konuştu.

Casteels, milli takımın prensiplerine ve değerlerine bağlı olduğunu belirterek, “Ben prensiplerine bağlı bir insanım. Eğer federasyon bu tür kararları onaylıyor ve destekliyorsa, ben artık bu takımda yer almayacağım” dedi.

Koen Casteels, Belçika Milli Takımı formasıyla 20 maça çıktı. Kariyerinin büyük bölümünü Almanya’da Wolfsburg formasıyla geçiren deneyimli kaleci, geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan ekibi Al-Qadisya’ya transfer olmuştu.