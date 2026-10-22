Belçika Milli Takımı'nda sular durulmuyor. Daha önce teknik direktör değişmediği sürece milli takımı bıraktığını ifade eden Real Madrid'in yıldız kalecisi Thibaut Courtois, bir kez daha sorunun merkezinde yer alıyor.

Eski teknik direktör Domenico Tedesco ile arasında yaşanan krizin ardından, Van Bommel'in göreve gelmesi ile Dünya Kupası'nda takıma dahil oldu. Ancak Dünya Kupası sonrasında kesin bir karar açıklayarak sakatlıklar nedeniyle onu çağırmak zorunda kalınmadığı hallerde UEFA Uluslar Ligi maçlarında Belçika forması giymeyeceğini duyurdu.

Bu durumun ardından 34 yaşındaki kaleciye şok bir karşılık geldi. Courtois, milli takım oyuncularına özel olan WhatsApp grubundan fiilen çıkarıldığını açıkladı. Courtois, DAZN'a verdiği ve "Mundo Deportivo" tarafından aktarılan röportajda "Oyunculara özel WhatsApp grubundan çıkarıldım. Bu grup, antrenman programları gibi bilgilerin paylaşıldığı bir yer. Arada bir bana bazı mesajlar geliyor, ama çok sık değil." dedi.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Aldığı karara rağmen krizi büyütmemek adına yeni yönetime destek veren tecrübeli kaleci "Van Bommel ile yapılan ilk kamptan sonra herkes tamamen memnundu, takım doğru yolda ilerliyor, teknik direktör de öyle. Bu takımın parlak bir geleceği var. Milli takıma hiçbir zaman otomatik olarak oynayacağımı varsayarak katılmadım. Kendi yeteneklerimi biliyorum ve takım için önemli bir oyuncu olabileceğimi biliyorum. Eğer teknik direktör Lammens'i, Vandevoordt'u ya da Bindüs'ü tercih ediyorsa, sorun değil. Bu beni hiç rahatsız etmiyor." ifadelerini kullandı.

Kasım ayında yeniden başlayacak olan uluslararası fikstürlerle, Courtois'nın Belçika kadrosuna geri çağrılacağı belirsizliğini koruyor.

Courtois'nın uluslararası futboldan kalıcı olarak emekli olmaya karar vermesi durumunda, Lammens ve Chelsea'li genç Mike Penders'ın Belçika'nın 1 numaralı noktası için savaşması bekleniyor.