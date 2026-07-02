2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Belçika ile Senegal arasında oynanan mücadelede sadece skor değil, saha içinde yaşanan gerginlik de gündem oldu. Senegal'in üstünlüğü sürerken Belçikalı iki yıldız futbolcu arasında yaşanan sözlü tartışma kameralara yansıdı.

İKİ YILDIZ ARASINDA GERGİN ANLAR

Karşılaşmanın ikinci yarısında Senegal'in 2-0 önde olduğu bölümde verilen su molasında Belçika Milli Takımı'nın tecrübeli isimleri Leandro Trossard ile Youri Tielemans arasında gergin anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre iki futbolcu, saha içindeki pozisyon tercihleri ve takımın oyun planı konusunda fikir ayrılığı yaşadı. Tartışmanın kısa sürede yükselmesi üzerine takım arkadaşları ve teknik ekip devreye girerek iki oyuncuyu sakinleştirdi.

Yaşanan gerginlik büyümeden sona ererken, Belçika'nın karşılaşma sırasında yaşadığı moral bozukluğu ve saha içindeki uyumsuzluk da dikkat çekti. Su molasında yaşanan tartışma, mücadelenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.