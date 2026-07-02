2026 FIFA Dünya Kupası'nda dramatik bir maç yaşandı. Belçika ile Senegal, Seattle Stadyumu’nda oynanan son 32 turu maçına çıktı. Toplamda 132 dakika süren mücadele sonunda gülen taraf 3-2 ile Belçika oldu.

Senegal 25. dakikada Mouhamadou Diarra ve 51. dakikada Ismaila Sarr'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Tam her şey bitti derken 86. dakikada Lukaku farkı 1’e indirdi. 89. dakikada bu sefer Tielemans sahneye çıktı ve maçı uzatmalara götürdü. Belçika uzatmalarda penaltı kazandı. 120+5’de topun başına geçen Tielemans son sözü söyledi ve Belçika dramatik gecede adını son 16 turuna yazdırdı.

Adını son 16 turuna adını yazdıran Belçika, ABD-Bosna Hersek maçının kazananıyla çeyrek finale yükselme maçına çıkacak.