A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya geliyor.

Belçika'nın Liege şehrindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi yönetecek. Kritik mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Mücadelenin ilk 11'leri:

Belçika: Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Vanaken, Tielemans, De Bruyne, Godts, Lukebakio, De Ketelaere

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Bartuğ, İsmail, Oğuz, Kerem Aktürkoğlu, Arda, Barış Alper

MİLLİ TAKIM'IN HENÜZ PUANI YOK

A Ligi 1. Grup'ta ilk iki maçını kazanan Fransa 6 puanla lider durumda bulurken, Belçika ve İtalya 3'er puana sahip. Ay-yıldızlı ekibin ise henüz puanı yok. Grubun diğer maçında ise Fransa ile İtalya, Paris'te TSİ 21.45'te karşılaşacak. Milliler, gruptaki dördüncü maçında 5 Ekim'de deplasmanda İtalya ile mücadele edecek.