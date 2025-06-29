2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 67-65 yenen Belçika, şampiyonluğa ulaştı.

İlk şampiyonluğunu 2023 Avrupa Şampiyonası'nda elde eden Belçika, üst üste ikinci zaferine ulaştı ve unvanını korudu. Son 5 turnuvada 4. kez final oynayan İspanya ise 2023'teki finalde olduğu gibi bir kez daha Belçika'ya kaybederek gümüş madalyada kaldı.

İspanya, dengeli başlayan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-18 önde tamamladı.

Pota altını etkili kullanan İspanyollar, üç sayı çizgisinin gerisinden zorlanan Belçika karşısında devre arasına da 37-31 üstünlükle gitti.

Belçika, üçüncü çeyrekte Meesseman'ın oyuna ağırlığını koymasıyla üstünlüğü ele geçirse de final periyoduna önde giden taraf, 52-49'luk skorla İspanya oldu.

Son periyoda iyi başlayan İspanya, maçın bitimine 3 dakika kala farkı 12 sayıya çıkardı: 65-53. Mücadeleyi bırakmayan Belçika, kalan bölümde sayı şansı tanımadığı rakibine 14-0'lık seriyle cevap verdi ve karşılaşmadan 67-65 galip ayrıldı.

Belçika'da Meesseman, 16 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 5 top çalmayla galibiyete katkı sağladı. Allemand 19 ve Linskens 17 sayı attı. İspanya'da ise Ayuso, Pueyo ve Ginzo'nun 11'er sayısı, mağlubiyeti engelleyemedi.