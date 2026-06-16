FIFA 2026 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Belçika ve Mısır takımları, ABD’nin Seattle kentindeki Seattle Stadyumu'nda karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Mısır, Emam Ashour'un 19. dakikada attığı golle Belçika karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Belçika, Muhammed Hany'nin 66. dakikada kendi kalesine attığı golle maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmayı başardı. Bu sonucun ardından iki takım da turnuvaya birer puanla başladı.

Belçika, gruptaki bir sonraki maçında İran ile karşı karşıya gelecek. Mısır da Yeni Zelanda ile mücadele edecek.