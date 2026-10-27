Belçika, Fransız enerji şirketi Engie ile ülkedeki nükleer santrallerin devrine ilişkin müzakerelerin sonuçsuz kalması ihtimaline karşı zorunlu kamulaştırmaya yönelik hukuki adımlar hazırladı.

Hükümet ile şirket arasında 4 Kasım'a kadar uzlaşma sağlanamazsa kamulaştırma seçeneği gündeme gelecek.

Belçika basınında yer alan habere göre, federal hükümet ile Engie arasında şirketin ülkedeki nükleer faaliyetlerinin devlet tarafından devralınmasına yönelik görüşmelerde ilerleme sağlanamıyor.

Başbakan Bart De Wever, müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde uygulanabilecek planlar üzerinde çalışıyor.

ŞİRKETE DEV BEDEL ÖDEYECEK

Hazırlanan düzenleme kapsamında Engie'ye ödenecek kamulaştırma bedelinin hesaplama yöntemini Belçika devleti, kendi değerlendirmesine göre tek taraflı belirleyecek.

Şirketin karara yargı yoluyla itiraz edebilmesi öngörülüyor. Ancak bu süreçte hükümetin nükleer santrallerin işletme sürelerinin uzatılmasına yönelik çalışmalarını ilerletmesi sağlanacak.

Hükümet, nükleer varlıkların doğrudan mülkiyetini üstlenerek mevcut reaktörlerin işletme sürelerini uzatmayı ve ülkede yeni nükleer kapasite geliştirmeyi planlıyor.

Belçika'da Hollanda sınırına yakın Doel Nükleer Santrali'nde dört, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange Nükleer Santrali'nde üç olmak üzere toplam yedi reaktör bulunuyor.

Bunlardan yalnızca Doel 4 ve Tihange 3 faaliyet gösteriyor. İki reaktörün lisansları 2035'e kadar uzatılmış durumda. Diğer beş reaktör ise 2022-2025 yıllarında kapatıldı.