Belçika'nın doğusundaki Hautes Fagnes bölgesinde çıkan orman yangını, ülkenin tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçti. Etkilenen alan 2 bin 700 hektarı geçti; bu rakam, 2011 yılında yaklaşık 1400 hektarlık bir alanın zarar gördüğü önceki rekoru geride bırakıyor.

Liege vilayetindeki doğa koruma alanında cuma günü başlayan yangın hâlâ kontrol altına alınamıyor. Bölgeye ülkenin dört bir yanından itfaiye ekipleri sevk edilirken, askerler, polis ve çiftçiler de karadan mücadeleye destek veriyor.

"AVRUPA BİRLİĞİ DESTEK VERİYOR"

Yangının hızla büyümesi üzerine Belçika, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdi. Bu kapsamda bölgeye 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı gönderildi. Mücadele havadan ve karadan sürdürülüyor.

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle tedbir amaçlı tahliye uygulaması başlatıldı. Waimes belediyesine bağlı Sourbrodt ile Bütgenbach'ın bazı bölgelerindeki vatandaşlardan evlerini terk etmeleri istendi. Tahliye edilenler için yakınlardaki bir spor salonu barınma yeri olarak kullanıma açıldı.

Yetkililer, bölgedeki kişilerin kapı ve pencerelerini kapalı tutmalarını tavsiye etti. Yangın nedeniyle kara yollarının bazı kesimleri trafiğe kapalı tutuluyor. Önümüzdeki günlerde yangının seyrinin belirlenmesi bekleniyor.