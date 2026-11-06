Belçika Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ve İtalya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçeli Romelu Lukaku ile Beşiktaşlı Leandro Trossard da milli davet alan isimler arasında yer aldı.
Belçika Futbol Federasyonu'nun duyurduğu 26 kişilik aday kadroda dört kaleci, sekiz savunma, altı orta saha ve sekiz hücum oyuncusu bulunuyor.
BELÇİKA'NIN 26 KİŞİLİK ADAY KADROSU
Kaleciler: Senne Lammens (Manchester United), Maarten Vandevoordt (RB Leipzig), Mike Penders (Chelsea), Jari De Busser (AZ Alkmaar).
Savunma: Timothy Castagne (Fulham), Maxim De Cuyper (Brighton), Brandon Mechele (Club Brugge), Josue Ndenge Kongolo (Genk), Nathan Ngoy (Lille), Kyriani Sabbe (Club Brugge), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Bologna).
Orta saha: Kevin De Bruyne (Napoli), Mandela Keita (Parma), Romeo Lavia (Chelsea), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Manchester United), Hans Vanaken (Club Brugge).
Hücum: Hugo Cuypers (Monterrey), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Mika Godts (PSG), Romelu Lukaku (Fenerbahçe), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Milan), Leandro Trossard (Beşiktaş).