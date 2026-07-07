Belçika Savunma Bakanı Theo Francken'in NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunduğu sırada yaptığı bir sosyal medya paylaşımı tepki çekti.

'KADİM DOSTUM MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'

Francken, Türk bayrağı ile Atatürk'ün portresinin yer aldığı bir odada çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Tekrar merhaba güzel Türkiye'm ve kadim dostum Mustafa Kemal Atatürk" ifadelerini kullandı. Fotoğrafta bacak bacak üstüne atması ise sosyal medyada tepki çekti.

'SAYGISIZLIK OLARAK DEĞERLENDİRİLİR'

Bir sosyal medya kullanıcısı ise özel mesaj yoluyla Belçikalı bakana, 'Böyle oturmanız doğru değil. Bu Türkiye'de saygısızlık olarak görülür' mesajı gönderdi.

Gelen uyarıya yanıt veren Francken, "Niyetim bu değildi, üzgünüm" diyerek özür diledi ve paylaşımını sildi.

Theo Francken daha önce de Atatürk'ü öven açıklamalarıyla Türkiye'de gündeme gelmişti. Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada mozole önünde diz çökmesi, kamuoyunda takdir toplayan görüntüler arasında yer almıştı.

'SAYGIMI DİZ ÇÖKEREK İFADE ETTİM'

Belçikalı Savunma Bakanı, Anıtkabir'de neden diz çöktüğünü ise şu ifadelerle açıklamıştı:

Ankara'da, modern Türk milletinin kurucu babası Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşunda bulundum. Atatürk, reformları güçlü bir şekilde savundu ve Türkiye'yi demokratik ve laik bir cumhuriyete dönüştürdü. Kadınlara birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce tam siyasi haklar verdi, halifeliğe son verdi, dini toplumun dümeninden kaldırdı ve eğitime, kalkınmaya ve bilime odaklandı. Bu adama ve onun siyasi projesine en derin saygımı diz çökerek ifade ettim.