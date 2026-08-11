Konya’nın Karatay ilçesinde yeni bir konut projesi için başvuru süreci başladı. Selim Sultan Mahallesi’nde hayata geçirilecek Selim Sultan Konakları Konut Yapı Kooperatifi kapsamında 350 daire ile 10 dükkân inşa edilmesi planlanıyor.

Proje, Çancı Caddesi, Selim Sultan Caddesi ve İskender Caddesi arasında bulunan 31 bin 603 metrekarelik alan üzerinde gerçekleştirilecek.

PROJEDE 350 DAİRE VE 10 DÜKKÂN YER ALACAK

Selim Sultan Konakları projesi toplam 30 bloktan oluşacak. Konutların yanı sıra 10 ticari alanın da bulunacağı projede üç farklı daire tipi yer alacak. Projede 136 metrekare büyüklüğünde 3+1, 109 metrekare ve 88 metrekare büyüklüğünde iki farklı 2+1 daire seçeneği bulunuyor.

KONUT TİPLERİNE GÖRE BAŞVURU ÜCRETLERİ DEĞİŞİYOR

Proje kapsamında 136 metrekarelik 3+1 daireler için başvuru ücreti 10 bin TL olarak belirlendi. Bu konut tipinde peşinat 1 milyon TL, aidat ise 60 bin TL olacak. 109 metrekarelik 2+1 daireler için başvuru ücreti 8 bin TL, peşinat 865 bin TL ve aidat 52 bin TL olarak uygulanacak.

88 metrekarelik 2+1 dairelerde ise başvuru ücreti 6 bin TL, peşinat 725 bin TL ve aidat 43 bin TL olacak.

BAŞVURULAR 16 AĞUSTOS’A KADAR SÜRECEK

Selim Sultan Konakları Konut Yapı Kooperatifi için üyelik ve ön başvurular 10 Ağustos 2026 tarihinde başladı. Başvurular 16 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek.