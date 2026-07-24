Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Spangen semtinde yıllarca bakımsızlığı ve güvenlik sorunlarıyla anılan Wallisblok, sıra dışı bir dönüşüm projesiyle yeniden yaşanabilir hale getirildi. Belediye, binayı yıkmak yerine farklı bir yöntem izleyerek daireleri ücretsiz devretti. Ancak yeni sahipler önemli bir şartı yerine getirmek zorunda kaldı.

96 küçük daireden oluşan Wallisblok, uzun yıllar boyunca kötü koşullarıyla dikkat çekti. Bakımsızlık, yasa dışı kiralamalar ve boş kalan daireler nedeniyle bina zamanla kullanılamaz hale geldi. Bölge sakinleri tarafından sorunlu bir yapı olarak görülen bina, mahallenin en olumsuz simgelerinden biri haline gelmişti.

BELEDİYE YIKMAK YERİNE FARKLI BİR YOL İZLEDİ

Rotterdam Belediyesi, kalan mülk sahiplerinin hisselerini satın alarak binanın tamamını kontrolü altına aldı. Ardından yapıyı yıkmak yerine kapsamlı bir yenileme planı hazırlayacak 40 haneye satış bedeli almadan devretme kararı aldı. Böylece hem bina korunmuş oldu hem de mahallede yeni bir yaşam alanı oluşturulması hedeflendi.

EVLER ÜCRETSİZ VERİLDİ

Projeye özellikle kentte konut sahibi olmakta zorlanan genç çalışanlar dahil edildi. Daireler için herhangi bir satın alma bedeli ödemeyen katılımcılar, binanın tüm yenileme giderlerini üstlenmeyi ve süreci ortak şekilde yürütmeyi kabul etti. Yapılan çalışmalar kapsamında 96 küçük daire birleştirilerek 40 daha geniş konuta dönüştürüldü. Her aile kendi ihtiyaçlarına göre tek katlı ya da birden fazla kata yayılan yaşam alanları tasarlayabildi.

YENİLEME MALİYETİ MİLYONLARI BULDU

Evler ücretsiz devredilmiş olsa da dönüşümün maliyeti oldukça yüksek oldu. Hane başına ortalama yenileme gideri yaklaşık 183 bin dolar, yani yaklaşık 8,6 milyon TL seviyesine ulaştı. Bu bedel tamamen yeni ev sahipleri tarafından karşılandı.

EN AZ İKİ YIL OTURMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Projeden kısa sürede kazanç elde edilmesini önlemek isteyen belediye, katılımcılara önemli bir şart koydu. Yenileme tamamlandıktan sonra ev sahiplerinin konutlarında en az iki yıl yaşamaları zorunlu tutuldu. Böylece hem spekülatif satışların önüne geçilmesi hem de mahallede kalıcı bir komşuluk kültürünün oluşturulması amaçlandı.