Giresun’da belediye yönetimi AKP’den CHP’ye geçince yıllardır belediyenin mülkiyetinde olan ve halkın soluk aldığı deniz kıyısındaki Taşbaşı Parkı’na, “Tarihi Kültür Mirası” denilerek el konuldu.

Parkta tarihi eser olmamasına rağmen “1932’de bir cami vardı, zamanla yıkıldı” denilerek gerekçe de bulundu. Taşbaşı Parkı, faaliyet alanı ve mütevelli heyeti açıklanmayan “Sultan Selim Hanı Evvel Bin Bayezid Han-ı Sani Vakfı’na” devredildi. Vakıf, parka yeni bir cami yapacak. Parkın yakınında, Hacı Miktad, Hatun ve Kapu Camileri bulunuyor.

- Belediye Başkanı Fuat Köse “Sembol alanımız ve tapusu da belediyede olan Taşbaşı Parkı’mıza, hukuksuzca el konuldu. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu daha önce bu talebi reddettiği halde, daha sonra tam tersi karar alıp tapu gaspı yapıldı. Parkın üzerinde 1932’de yıkılmış bir yapı, korunması gerekli tarihi eser olarak tescil edilip park vakfa devredildi. Olmayan yapı için tarihi eser kararı aldılar” dedi.

‘TALAN EDİLECEK’

- CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş de “Parkımız faaliyeti ve mütevelli heyeti bilinmeyen Sultan Selim Hân-ı Evvel bin Bayezid Hân-ı Sânî Vakfı’na devrediliyor, talan edilecek. Cumhuriyet kenti Giresun’da anıların tanığı ve halkın nefes aldığı Taşbaşı Parkı, park olarak kalmalıdır’’ açıklaması yaptı.

- İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak ise “Bir taşınmazın Vakıflara devri için üzerinde tescilli bir yapı olması gerekir. ‘Burada eskiden bir cami vardı’ bahanesiyle yasaya aykırı biçimde parkı Vakıflara devrettiler. Halkın nefes aldığı bir alan gasp edildi, parka çöktüler” dedi.