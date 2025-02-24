Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi adıyla hizmet veren tarihi bina 1883 yılında yapıldı, 1983'e kadar hapishane olarak kullanıldı. Bu tarihten sonra ise restore edilerek kültür merkezine dönüştürüldü.

1987'den itibaren de onlarca tiyatro grubunun yanı sıra kentteki birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yapan bina, kentte bulunan 15 tiyatro grubunun dönüşümlü olarak kullandığı, prova ve oyunlarını yaptığı bina, birçok kültür sanat etkinliğine, sergiye, konsere ve kurslara da ev sahipliği yapıyor. Kültür merkezi olarak kullanılan binanın güvenlik gerekçesiyle Valiliğe devredildikten sonra sanatsal aktivitelerin kapatılması gündemde.

“DEVRİ SİYASİ BİR KARARDIR”

Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi’nin Trabzon Valiliği’ne devredilmesine CHP’li Ortahisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu tepki gösterdi.

Belediye tahsisli kültür merkezinin devrinin siyasi bir kararla alındığını belirten Zorlu, “Kültür Merkezi’nin tahsis süresinin uzatılması için başvuruda bulunduk. Talebimize karşılık, ‘Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi’mizin Trabzon Valiliği’ne tahsis edildiği’ cevabını aldık. 2022 yılında eski Bakan Süleyman Soylu, Trabzon Valiliği’nin yeni yapılan binasının açılışına geldiğinde, o zamanki Valimiz İsmail Ustaoğlu’na ‘Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi’ni istiyoruz. Burası Trabzon Valiliği’ne yakışır’ demişti. Nitekim o dönemden itibaren tartışılan devir işlemi, belediyeyi biz kazanınca gerçekleştirildi. Bu tamamen siyasi bir karardır. Tıpkı yüzme havuzunda olduğu gibi Kültür Merkezi’nin de elimizden alınması için harekete geçilmiştir. Hiçbir haklı gerekçesi olmayan bu kararın tek bir açıklaması vardır, o da belediyeyi CHP’li bir ismin, Ahmet Kaya’nın kazanmış olmasıdır. Biz, başkanımız Sayın Ahmet Kaya’nın öncülüğünde ve kültür-sanat camiamızla koordinasyon halinde, bütün girişimlerimizi yaptık. Bu binanın belediyemizde kalması ve kültür ve sanata hizmet etmesi gerektiğini ifade ettik. Maalesef yaptığımız bütün girişimler sonuçsuz kaldı ve Kültür Merkezi bir oldu-bitti ile elimizden alındı. Mekansal özellikleri ile tiyatro guruplarının rahatça ürettikleri ve oyunlarını sergileyebildikleri bir merkezdi. Trabzon’daki 15 tiyatro topluluğuna hizmet ediyordu. Dolayısıyla bu vahim devir kararı, Ortahisar Belediyesi’ne verilmiş bir ceza değil, Trabzon’un kültür ve sanat hayatına indirilmiş ağır bir darbedir” diye konuştu.