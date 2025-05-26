Afyonkarahisar’da AKP’li eski Belediye Başkanı Mehmet Zeybek döneminde yapımına başlanan Millet Bahçesi’nde çalışmalar tamamlandı. Örnekevler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan Garnizon alanındaki park, 30 Mayıs tarihinde hizmete açılacak.

MİLLET BAHÇESİNE BÜLENT ECEVİT’İN İSMİ VERİLDİ

31 Mart yerel seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkanlık koltuğunu Mehmet Zeybek’ten devralan CHP’li Burcu Köksal, yapımı tamamlanan Milet Bahçesine eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in isminin verildiğini duyurdu. Köksal, "Afyonkarahisar'da hemşerilerimizin güzel vakit geçirebilecekleri, yeşil alan olarak kullanabilecekleri her yer için uğraşıyoruz. Bülent Ecevit Parkı'mız, yapımı uzun süredir devam eden bir yer. Göreve geldiğimizden bu yana, yapımı devam eden projelerin, Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizin yararına olanlara devam edeceğimizi belirtmiştik. Burada da yeşil alan ihtiyacını karşılamak, çocukların, gençlerin, kadınların, emeklilerin ve tüm hemşerilerimizin güzel vakit geçirebilecekleri bir alanı Afyonkarahisar'a kazandırmak için çalıştık. Bu parkımıza Cumhuriyet Halk Partimizin önceki dönemlerde Genel Başkanlığını yapmış, iki kez Başbakanlık görevini üstlenmiş Merhum Bülent Ecevit'in ismini verdik. Merhum Ecevit, iki Kıbrıs Çıkarması'na imza atmış ve emperyalizmin ambargo tehdidine karşı 'Biz milliyetçiliği Afyon'un haşhaş tarlalarına yazdık' demiştir" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL VE KEMAL KILIÇDAROĞLU DAVET EDİLDİ

Bülent Ecevit Parkı'nın açılış töreni için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi Önceki Dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu davetliler arasında yer alıyor. Belediye Başkanı Köksal, tüm Afyonkarahisarlıları açılış törenine davet etti.