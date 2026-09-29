Samsun’un Ladik ilçesinde üretimi yaygınlaştırılmak istenen yöresel ürünlerden Ladik fasulyesinde hasat dönemi başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesinin uyguladığı sözleşmeli tarım modeli kapsamında üreticilere sağlanan tohum, sulama ve alım garantisiyle yetiştirilen ürünler tarlalardan toplanıyor. ÜRETİCİYE TOHUM VE ALIM GARANTİSİ Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Sözleşmeli Tarım Modeli ve Ladik Fasulyesi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında çiftçilere hem tohum desteği sağlandı hem de ürünlerin satın alınacağı garanti edildi. Projeyle birlikte üreticilerin ekim öncesinden hasat dönemine kadar desteklenmesi hedeflenirken, çiftçilerin ürünlerini pazarlama konusunda yaşayabileceği belirsizliklerin de önüne geçilmesi amaçlandı. HASAT İÇİN GÜN BOYU ÇALIŞIYORLAR Sabahın erken saatlerinde tarlalarının yolunu tutan üreticiler, sezon boyunca emek verdikleri fasulyeleri tek tek topluyor. Toplanan ürünler daha sonra kurutulmak üzere seriliyor. Gün boyunca tarlada çalışan çiftçiler, belediyenin sunduğu alım garantisi sayesinde ürünlerini satacak pazar aramak zorunda kalmadan üretim yapıyor.

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