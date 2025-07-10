Gaziantep'in Karkamış ilçesinde AKP’li belediyeye bağlı çalışanların, Fırat Nehri kıyısından kaçak kum çıkartıp belediyeye ait araçlarla vatandaşlara sattığı iddiası büyük yankı uyandırdı.

Kum alan vatandaş dekontlarıyla savcılığa başvurarak belediye çalışanlarından şikayetçi oldu.

Geçtiğimiz yıllarda birçok CHP’li belediye başkanı ve çalışanı, kimi zaman adı bile duyulmamış “itirafçılar”ın beyanlarıyla sabaha karşı yapılan operasyonlarda gözaltına alınmış, hatta tutuklanmıştı. Ortaya çıkan bu son olayda ise somut dekontlar, WhatsApp yazışmaları ve resmi denetim raporları bulunmasına rağmen, henüz gözaltı ya da görevden alma gibi herhangi bir adım atılmadığı öğrenildi.

FIRAT NEHRİNDEN KUM ÇIKARIP BELEDİYE ARACIYLA SATTILAR

İddiaya göre, belediyede Garaj Amirliği görevini yürüten Verdi Yalçın, belediyeye ait araçları kullanarak Fırat Nehri kıyısından kaçak kum çıkardı ve bu kumları vatandaşlara satarak belediyeyi büyük zarara uğrattı. O

layla ilgili şikâyetçi olan Ali Güzel, 17-18 kamyon kum için toplam 165 bin TL ödediğini, ödemeleri ise belediye çalışanlarının yakınlarının hesaplarına yaptığını ifade etti.

“BELEDİYE FAALİYETİ DEYİP BAĞIŞ DEDİLER”

Şikayet dilekçesinde yer alan bilgilere göre Ali Güzel, 2024 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında inşaatı için kum ihtiyacı olduğunu ve bu kapsamda Garaj Amiri Verdi Yalçın ile iletişime geçtiğini belirtti.

Kumların Fırat Nehri kenarından çıkarıldığını kendi gözleriyle gördüğünü belirten Güzel, “Yalçın, bu faaliyetin belediye kapsamında yürütüldüğünü, gönderdiğim paranın da belediyeye ‘bağış’ olarak kabul edildiğini söyledi. Ancak kumlar belediye aracıyla gelmesine rağmen paralar şahsi hesaplara gitti” dedi.

ÖDEMELER EŞ VE KARDEŞLERE

Güzel, ödemeleri Ayfer Yalçın isimli bir şahsın hesabına yaptığını ve bu kişinin Verdi Yalçın’ın yakını olduğunu sonradan öğrendiğini belirtti. WhatsApp yazışmalarını ve banka dekontlarını da savcılığa sunduğunu belirten Güzel, “Belediye araçlarıyla kum satıp paraları şahsi hesaplara geçirmişler. Belediyeyi zarara uğrattılar. Davacıyım” dedi.

DENETİM RAPORU: MAZOT FAZLA, TAMİR ABARTILI, KUM KAÇAK

Ali Güzel, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunurken, Karkamış Belediye Meclis Üyesi Celal Sarı da resmi denetim raporuyla birlikte aynı savcılığa giderek suç duyurusu yaptı. Celal Sarı, şikâyet dilekçesinde Karkamış Belediyesi’ne ait 2024 yılı Denetim Komisyonu Raporu’na dikkat çekti.

Rapora göre:

Belediye 101 bin 170 TL’lik akaryakıt almış gibi gösterildi, ancak fiilen 58 bin 122 litre alım yapıldığı tespit edildi.

Bu da 43 bin litrelik “hayali” akaryakıt alımı anlamına geliyor.

Makam aracının ortalama değeri 800 bin TL olmasına rağmen, tamir ve bakım masrafı için 828 bin TL harcandığı gösterildi.

Belediyeye ait tüm araçların bakım gideri 597 bin TL olarak kayıtlara geçti, ancak rapora göre bu rakam fiili harcamaları yansıtmıyor. Denetim raporuna ek olarak, Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Yalçın ile Garaj Amiri Verdi Yalçın’ın kardeş oldukları ve bu kişilerin birlikte belediyeye ait araçlarla kum sattığı, kum alan kişinin de Ali Güzel olduğu tespit edildi. Ali Güzel’in, Verdi Yalçın’la yazışmaları ve Ayfer Yalçın’ın hesabına gönderilen 165 bin TL’lik ödeme dekontları da şikayet dosyasına eklendi.