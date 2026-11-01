Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Özkul Haraç’ın adaylık başvurusunun süre aşımı gerekçesiyle kabul edilmemesine karşı yapılan itiraz, mahkeme tarafından reddedildi.

Alınan bu kararın kesinleşmesi neticesinde Haraç’ın seçimlere katılması kesin olarak engellenmiş oldu ve adayın 6 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde yarışamayacağı bildirildi.

Kıbrıs Postası’nın aktardığı bilgilere göre, 30 Ekim tarihinde adaylık başvuruları saat 15.30 itibarıyla sona ererken, Özkul Haraç’ın başvuru işlemlerinin saat 15.34’te, yani 4 dakika gecikmeyle tamamlanması sebebiyle adaylığı kabul edilmedi.

Söz konusu gecikme üzerine Yeniden Doğuş Partisi yetkilileri başvurunun kabul edilmemesi kararına karşı resmi itirazda bulundu.

Yapılan başvuruyu inceleyen mahkeme, YDP’nin sunduğu itirazı reddederek başvurunun geç yapıldığına dair kararı onadı ve böylece Haraç’ın adaylık başvurusunun kabul edilmemesine ilişkin süreç kesinleşmiş oldu.

Mahkemenin verdiği bu nihai kararla birlikte Özkul Haraç, 6 Aralık’ta düzenlenecek Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı seçimlerinde aday olarak sandıkta yer alamayacak.