İstanbul'da aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 9 belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyeleri hakkında terör soruşturması başlatılmış ve 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.
DAVA AÇILDI
11 Şubat’ta yapılan operasyonda Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Adalar, Fatih, Tuzla, Sancaktepe, Üsküdar, Beyoğlu, Şişli İlçe belediye meclis üyesi 7 kişi ve 1’i Beyoğlu belediye başkanlığı ile irtibatlı olduğu iddia edilen toplamda 10 kişi hakkında “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma” suçundan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.