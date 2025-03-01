Rize'de Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ile CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu'na saldıran zanlının yakalandığı açıklandı.
Silahlı saldırı sonrası Ardeşen Kaymakamlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
-Ardeşen Belediyesi sosyal tesislerinde yaşanan silahlı saldırı sonucu, Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve CHP Ardeşen İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu Gültekin yaralanmıştır.
-Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve bilinçlerinin açık olduğu bildirilmiş olup, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu tedavi amaçlı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir.
-Olayın faili şüpheli A.E. tespit edilmiş olup, Ardeşen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır. Olayda yaralanan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu'ya ve CHP Ardeşen İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu Gültekin'e acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.