Olay, 15 Şubat saat 22.30 sıralarında Sani Konukoğlu Bulvarı'ndaki Zeugma Mozaik Müzesi önünde meydana geldi. Kısa süre önce çalıştığı Şehitkamil Belediyesi'nde işten çıkarılan Ali Erol Kürdülü, müzenin önünde belediye başkan yardımcısı Cihan Ekici ile tartıştı. Tartışma sırasında Ali Erol Kürdülü, yanındaki tabanca ile 3 el ateş açarak kaçtı. Ekici olaydan yara almadan kurtulurken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'ÖZELLİKLE YERE ATEŞ ETTİM'

Şüpheli 3 gün sonra Organize Sanayi Bölgesi'nde yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, aynı zamanda arkadaş oldukları Cihan Ekici ile aralarında anlaşmazlık bulunduğunu ve olay günü tartışma yaşadıklarını belirterek, "Tartışma sırasında öfkelendim ve yanımdaki tabancayla yere ateş ettim. Cihan Ekici'nin yaralanması veya ölmesi gibi bir düşünce içerisinde olmadım ve özellikle de yere ateş ettim" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.