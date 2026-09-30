31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Yeniden Refah Partisi’nden Palu Belediye Başkanı seçilen Muhammet Septioğlu, AKP’ye katıldı.

Septioğlu, Ankara’da düzenlenen AKP İl Başkanları Toplantısı’na katılırken parti rozeti Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

“PARTİMİ BIRAKIRSAM BELEDİYE BAŞKANLIĞINI DA BIRAKIYORUM” DEMİŞTİ

Yeniden Refah Partisi’nden Palu Belediye Başkanı seçilen Septioğlu, 2025 yılında yaptığı açıklamada, "Ben ne yaparsam halkımın fikrini almadan yapmam. Ben belli bir tabandan geliyorum. Seçmenime ve Genel başkanımıza biz bu parti için yola çıkmışız dedik. Bana göre parti değişmek yanlış bir olaydır. Eğer sen partini bırakacak isen başkanlığı da bırakacaksın, benim görüşüm budur. Ben bu gün partimi bırakır isem başkanlığı da bırakırım. Açık ve net olarak söylüyorum, partimi bıraktığımda belediye başkanlığını da bırakırım bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın "ifadelerini kullanmıştı...

Septioğlu, bu açıklamasından yaklaşık bir yıl sonra AKP’ye katıldı.

Böylece 2025’te yaptığı açıklamayla bugün attığı siyasi adım arasında dikkat çeken bir çelişki ortaya çıktı.