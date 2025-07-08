Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon oranının yüzde 35 olmasına karşın emeklilere yalnızca yüzde 16 zam yapılmasının ardından Başkan Ceritoğlu Sengel, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak uygulamayı duyurdu.

Başkan Ceritoğlu Sengel, “TÜİK görmezden gelse de biz emekliyi görüyoruz” ifadesini kullanarak, belediye işletmesi olan Ferahlı Büfe’de bir bardak çayın 1 TL’den satılacağını belirtti.

Başkan Sengel, “Emekliler, memurlar, öğrenciler, emekçiler… Herkes geçinmekte zorlanıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken vatandaşlarımız artık sosyalleşemiyor. Biz belediye işletmelerimizde her zaman kaliteli hizmeti uygun fiyata sunmaya özen gösteriyoruz.

Açıklanan enflasyon oranı çarşıyı, pazarı yansıtmadığı gibi yapılan zam da emekliyi memnun etmedi. Biz de dedik ki; vatandaşlarımız en azından biraz nefes alsın. Dışarı çıktığında içtiği çayın hesabını yapmak zorunda kalmasın. Bu nedenle Ferahlı Büfe’de çayın fiyatını 1 TL yaptık. Şimdi de bir bardak çayla sıcak bir dayanışma başlatıyoruz. Herkese afiyet olsun” ifadelerini kullandı.