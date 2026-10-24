Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Milas Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 18 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. İki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 23 Ekim sabahı adliyeye sevk edilmişti. 35 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI Soruşturma kapsamında 20 Ekim'de 35 şüpheli hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya örgüte üye olma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık iddialarıyla gözaltı kararı verilmişti. Muğla'nın yanı sıra Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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