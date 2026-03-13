Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AKP’li Özlem Çerçioğlu’na karşı etkili muhalefet yürüten CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Gözaltına tepki olarak belediye binası önünde basın açıklaması yapmak isteyen yurttaşlara CHP'den AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu'na bağlı Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi engel olmak istedi.
Civarda yangın olmamasına karşın orada bulunan itfaiye araçları basın açıklaması yapılmak istendiği sırada araçlarla bölgeden geçip tekrar park etti.
İtfaiye araçlarının bilerek kalabalığın içine girdiği kaydedildi.