İzmir'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangınlardan en çok etkilenen ilçelerden biri de Ödemiş'ti...
Evlerini ve hayvanları kaybeden vatandaşlar sinir krizi geçirdi.
'ÖDEMİŞ CAYIR CAYIR YANIYOR'
Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ise, bir video paylaşarak yetkililere çağrıda bulundu.
Başkan Turan, "Yangın hızla ilerliyor, ormanlar yok oluyor. Ödemiş çok zor durumda. Ne yapacağız bilmiyoruz. Lafın bittiği yerdeyiz. Yangının Ödemiş’in merkezine inmesi an meselesi. Ödemiş cayır cayır yanıyor. Çaresiziz. Yetkililere sesleniyoruz, acil çağrımızdır" diye konuştu.