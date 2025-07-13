Yozgat genelinde mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları ve yetersiz yağışlar, hem tarım sulaması hem de şebeke suyu ihtiyacını karşılayan su kaynaklarında büyük bir azalmaya yol açtı.

Yozgat Merkez, Yerköy ilçesi, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi ve Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Musabeyli Cemil Çiçek Barajı’nda su seviyesi, 17,5 milyon metreküp kapasiteye rağmen yüzde 12’ye düştü.

Ayrıca, Arap Seyfi yeraltı sularında ve Kirazlı-1 göletinde de su seviyeleri kritik seviyelere geriledi.

'EN FAZLA 3 AYLIK SUYUMUZ KALDI'

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kuraklığın ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

“Musabeyli Barajı’nda su seviyemiz yüzde 12’ye düştü. Bu, en fazla 3-4 aylık su anlamına geliyor. Geçmişe kıyasla suyun yarısını alabiliyoruz. Bu, Yozgat için ciddi bir susuzluk tehlikesi” dedi.

'DUA EDİP, YENİ KAYNAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Arslan, yeterli yağış için dua ettiklerini belirtirken, belediyenin yeni su kaynakları bulmak için sondaj çalışmalarını hızlandırdığını ifade etti.

Belediye, şebeke suyu ihtiyacını karşılamak için şehir genelinde sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz ay dört yeni kuyu açıldığını belirten Arslan, “Bu kuyulardan saniyede 25 litre su alıyoruz, bu da yaklaşık 4-5 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak. Yeni kaynak suları bulduk ve umutluyuz. Arıtma tesisi bölgesinde de ciddi yeraltı suyu potansiyeli var. Buradan elde edeceğimiz suyu depolayarak, Yozgat’ın yaklaşık beşte birinin su ihtiyacını karşılayabileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.