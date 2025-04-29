İzmir'de yüzde 70'i Balçova ilçesinin, yüzde 30'u Narllıdere ilçesinin sınırlarında yer alan yaklaşık 700 hektarlık tarımsal alanın yapılaşmaya açılması tartışmaları yeni bir boyur kazandı. Daha önce Türk Mimar Mihendis Odaları Birliği (TMMOB) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, İnciraltı'nın imara açılmasına itiraz ederek ayrı ayrı davalar açmıştı. TMMOB'un başlattığı yargı süreci devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ise davaları kazanmıştı. İdare mahkemesi söz konusu imar planlarını hukuka ve kamu yararına aykırı bularak iki kez iptal etmişti.

BELEDİYE BAŞKANI "MÜJDE" DİYE DUYURDU

Yargının hukuka aykırı bularak planları iptal etmesine ve diğer davaların da sürmesine rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ısrarını sürdürdü. Bakanlığın 1/100 bin ölçekli imar planını onayladığı ortaya çıktı. Bakanlıkça henüz askıya çıkarılmayan bu karara ilişkin haberi Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit "Müjde" diye duyurdu. CHP'li Başkan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la tüm İzmir Milletvekillerine teşekkür ettiği yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kıymetli hemşehrilerim. Sizlere müjdeli bir haberi büyük bir heyecanla paylaşmak istiyorum.

Uzun yıllardır kent gündemini meşgul eden, mağduriyetlere neden olan ve İzmir’imizin göz bebeği olan İnciraltı’nın planlanması sürecinde önemli bir viraj aşıldı. 1/100.000 ölçekli planlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resmen onaylandı. Onlarca yıldır bu haberi bekleyen tüm hemşehrilerimize, Balçova’mıza, İzmir’imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kazanan Balçova olacak, İzmir olacak!

CHP'Lİ BAŞKANDAN BAKAN MURAT KURUM'A TEŞEKKÜR

Bu vesileyle başta Bakanımız Sayın Murat Kurum ve tüm bakanlık bürokratlarına, sürecin ilk gününden itibaren bizlere güvenen ve desteğini her zaman yanımızda gördüğümüz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a, bu konuyu siyaset üstü görerek desteklerini esirgemeyen İzmir Milletvekillerimize, belediyemizin ilgili bürokratlarına ve en önemlisi bizlere güvenen tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi, ‘Geleceğin Balçova’sı’ için yorulmadan çalışmaya devam edecek; 1/5000, 1/1000 ve 18. madde uygulamaları için aynı anlayışla ilerleyeceğiz.

AKP'Lİ VEKİL KAYA: BELEDİYE BAŞKANIYLA BAKANLIKTA BULUŞACAĞIZ

Bir teşekkür açıklaması da AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya yaptı. "İzmir'imizin her meselesine ilgi ve alakasını esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz" diyen Kaya, Bakan Murat Kurum ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Abdullah Uçan'a da teşekkür etti. Kaya, Balçova Belediye Başkanı Sayın Onur Yiğit'le bu hafta içerisinde bakanlığımızda bir araya gelerek belediyenin teknik ekibinin son görüşlerinin alınmasını sağlayacağız" dedi.

TARLA SAHİPLERİNDEN TMMOB AÇIKLAMASINA BASKIN

İnciraltı'nda tarlaları bulunan vatandaşlar yerlerinin imara açılması çalışmasını sevinçle karşılarken, buna karşı çıkan TMMOB'nin basın açıklamasına baskın yaptı. Mimarlar Odası İzmir Şubesi'ndeki basın açıklamasını haber alan grup, "Artık evimi istiyorum", "Üç nesildir bekliyoruz", "Artık beklemek değil başlamak istiyoruz" yazılı döviz ve pankartlar açtı, sloganlar attı. Protestocu grup TMMOB İzmir Sözcüsü Aykut Akdemir'in alandan ayrılmasından sonra yerine tarla sahipleri oturdu. Grubun açıklamasını Balçova Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Hasan Uysal yaptı. İnciraltı'ndaki tarla sahiplerinden biri olan Hasan Uysal, bölgede artık tarım yapılamadığını öne sürerek yapılaşmaya açılmasını istedi.

TMMOB'TAN CHP'Lİ BAŞKANA SERT TEPKİ

TMMOB ise açıklamasında yeniden imar planı oluşturulmasına sert tepki gösterdi. Açıklamada, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in yaklaşımının, CHP'nin tarımsal alanların korunması yönündeki parti programı ve seçim vaadlerine aykırı olduğu vurgulandı. TMMOB, "Üzülerek görmekteyiz ki, asli görevi kentimizin mirasını korumakla görevli yerel yönetimlerimiz rant pazarlıklarına ortak olmuştur" açıklamasında bulundu. “Ranta kurban edilmek istenen, bu kentin tarım alanları ve doğal varlıklarıdır. Daha önce yargı kararlarıyla iptal edilen alanda yeniden planlama süreci başlatılması topyekün bir talan anlayışının ürünüdür" ifadeleri kullanılan TMMOB'un açıklamasında şöyle denildi:

TMMOB, uzun yıllardan beri İnciraltı bölgesinde; kamu yararı gözetmeyen, bilimsel ve teknik gerekçeleri esas almayan, rant odaklı girişimlere, Anayasa, kanun ve yönetmeliklerin meslek odalarına tanımladığı yetki ve yükümlülükten aldığı güç ve sorumluluk refleksi ile karşı durmuş ve bu anlayıştan taviz vermeden mücadele etmiştir. Dün olduğu gibi bugün de eşsiz nitelikli özel bir tarım alanı olma özelliği yanında doğal çevresi ile birlikte İzmir için özel bir değere sahip İnciraltı’nın talanına ve tahribine neden olacak, hukuka aykırı her türlü iş ve işlemin karşısında kamucu bir anlayışla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

TMMOB: TOPYEKÜN BİR TALAN ANLAYIŞI

İnciraltı bölgesinin yapılaşmaya açılmasına yönelik daha önceki planlar yargı kararları ile iptal edilmişken, benzer nitelikteki son imar planlarına ilişkin İzmir İdare Mahkemeleri’nde açılan dava süreçleri devam ederken, alanda yeniden bir planlama süreci başlatılması, bir oldubitti ve topyekûn talan anlayışının ürünüdür.

Belediye başkanlarımıza sesleniyoruz ve onlara görevlerini hatırlatıyoruz. İnciraltı; rant odaklarının değil, İzmir Halkının ve gelecek nesillerin doğal mirasıdır. Tarım alanlarını korunması ve artırılması üzerine program hazırlatan partinin belediye başkanlarının taraf olmak yerine İnciraltı talanına itiraz etmek ve devam eden dava süreçlerine sahip çıkmalarını bekliyoruz.

Toplumun ortak yararı için mücadelemize inatla devam edeceğiz.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

İnciraltı tarım alan ilk olarak 2011 yılında yapılaşmaya açılmak istendi. Ancak hazırlanan imar planı hukuka aykırı bulunarak İzmir 4. İdare Mahkemesi kararıyla iptal edildi.

BAKANLIK MAHKEMENİN REDDETTİĞİ İMARDA ISRAR ETTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ısrar etti, 2020'de yeniden imar planı hazırladı. Tarım Bakanlığı'nca "Mutlak dikili tarım arazisi" olarak tescilli olan bölge hakkında İzmir İl Toprak Kurulu 2022'de tarım dışı amaçla kullanılabileceğine yönelik karar aldı. Ziraat Mühendisleri Odası bu karara şerh koydu ve iptali için yargıya başvurdu. Bu dava halen devam ederken, yasaya göre kurul kararının iki yıl olan geçerlilik süresi de doldu. Yeni karar da alınmadı.

ODALARIN AÇTIĞI DAVALAR BİTMEDİ

Bu arada, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası da alandaki SİT derecesinin düşürülmesine karşı ortak dava açtı. Bu dava da henüz karara bağlanmadı. Ayrıca Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) de planın bütünüyle iptali için dava açmıştı.

MAHKEME İMAR PLANINI İPTAL ETMİŞTİ

Diğer yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi de aynı yönde yargıya başvurmuştu. 2023'ün Ağustos ayında açılan bu davada mahkeme İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni haklı buldu. İzmir 4. İdare Mahkemesi, 2024'ün Ekim ayında verdiği kararla planların mevzuat hükümlerine, planlama ilke esaslarına, kamu yararına uygun olmadığına hükmederek iptal etti.