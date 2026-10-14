Ardahan merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hanan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Hanak Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılık sorguları tamamlanan 10 şüpheli, "rüşvet" suçundan tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da bulunduğu belirtildi.