Şubat ayında 16 yaşındaki Tuana T.'ye gönderdiği mesajların ifşa olmasının ardından CHP'den uzaklaştırılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, yaklaşık bir ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.



TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Dede'nin taciz ettiği öne sürülen 17 yaşındaki Tuana T., trafik kazasının ardından kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



NE OLMUŞTU?



Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, şubat ayında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



10 Şubat'ta tutuklanan Dede'nin mesajları ile o dönem 16 yaşında olan çocuk Tuana T.'yi taciz ettiği öne sürülmüş, Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile Dede'nin 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.



Dede, İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.



