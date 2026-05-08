New York iş dünyası ve yerel yönetimi, milyarder iş insanlarının paraları, dev şirketleri ve binlerce kişilik istihdam imkanlarıyla birlikte şehri terk etmesini engellemek için adeta bir seferberlik başlattı.

Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin izlediği radikal politikalar, New York eyaletinin halihazırda ülke genelinde ilk sırada yer alan servet kaybını daha da hızlandıracağı endişesini zirveye taşıdı.

New York Post'ta yer alan habere göre, Citadel CEO’su Ken Griffin ve Apollo Global Management’ın patronu Marc Rowan gibi finans devlerinin operasyonlarını New York dışına taşıma kararı, iş dünyasında büyük bir sarsıntı yarattı.

Siyasi ortamın "düşmanca" bir hal aldığını savunan pek çok işletmenin, sessiz sedasız şehri terk etme hazırlığında olduğu belirtiliyor. Bu göç dalgasını tersine çevirmek isteyen Medallion Financial kurucusu Andrew Murstein ise "Operasyon Boomerang" adını verdiği bir kampanya başlatarak, kızgın meslektaşlarını ikna etmek için milyonlarca dolarlık bir bütçe ayırdı.

"ZENGİNLERİ VERGİLENDİRİN" SLOGANI KRİZE DÖNÜŞTÜ

Belediye Başkanı Mamdani’nin "zenginleri vergilendirin" çıkışı ve sosyalist politikaları, New York’un finans merkezi olma özelliğini tehdit ediyor. Özellikle Mamdani’nin, ünlü iş insanı Ken Griffin’in 238 milyon dolarlık lüks dairesini bir propaganda videosunda arka plan olarak kullanması bardağı taşıran son damla oldu.

Hedge fonu devleri tarafından "ürkütücü" olarak nitelendirilen bu tutum karşısında, eski Belediye Başkanı Eric Adams bizzat devreye girerek Griffin ve diğer liderlere "yerinizde durun" çağrısında bulundu.