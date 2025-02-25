Cinsel istismar skandalı Ordu Mesudiye'de yaşandı. 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den aday olan ve Mesudiye Belediye Başkanı seçilen Cengiz Koçyiğit cinsel saldırıdan yargılanıyor. . Savcı, Belediye Başkanı Koçyiğit’in “Zincirleme şekilde basit cinsel saldırı” suçundan cezalandırılmasını istedi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Koçyiğit belediye personeli kadına birden fazla kez cinsel saldırıda bulundu. Kadın ifadesinde Başkan Koçyiğit'le herhangi bir yakınlığı ve gönül bağının olmadığının altını çizdi.

Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit ise ifadesinde, “Kadının gösterdiği yakınlık nedeniyle kendisinin de yakılaştığını" iddia etti ve suçlamaları kabul etmedi.

KAMERA KAYDI DA DAVA DOSYASINDA

Kamera kaydının olduğu cinsel saldırıya dair Mesudiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Ocak 2025’te hazırlanan iddianamede şu ifadelere yer verildi:

“Tüm soruşturma dosyası kapsamı değerlendirildiğinde, şüphelinin her ne kadar üzerine atılı suçlamayı inkara yönelik beyanlar da bulunmuşsa da müşteki ile şüpheli arasında herhangi bir gönül ilişkisi veya rızaya dayalı bir ilişkinin olmadığının anlaşıldığı, son eyleme yönelik telefon ile çekilmiş kamera kaydı ve çözümleme tutanağı incelendiğinde müştekinin herhangi bir rızasının bulunmadığı anlaşılmıştır”

AKP'DEN İSTİFA EDEN BAŞKAN BÜYÜK KONGREDEYDİ

Davaya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan ve 31 Aralık'ta partisi AKP'den istifa ettiğini söyleyen Koçyiğit, ". Bu süreç hafife alınacak bir süreç değil. Bu dava sonuçlanana kadar bağımsız bir şekilde belediye başkanlığımı devam ettirmeyi düşünüyorum. Kendimi temize çıkarmadıkça bir partinin mensubu olmayacağım” dedi. Koçyiğit pazar günü AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ne de katıldı.