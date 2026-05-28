Akşehir Belediye Başkanı Köksal, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. ‘Mutlak butlan’ kararıyla CHP yönetimine getirilen Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Köksal, şu ifadeleri kullandı;

"BİZ SİZDEN DEĞİLİZ"

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Eski Genel Başkanı. Bendeniz, büyük dedenizin memleketi ve Kuvay- ı Milliye'nin Garp Cephesi Karargâhı Akşehir'in Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal... CHP İlçe örgütünde uzun uzadıya gündeme dair görüşlerimi açıkladım ve sosyal medyada da yayınlandı. Size sadece şunu söylemek isterim:

Soy bağınız Akşehir 'de medfun olan Seyyid Mahmud Hayrani Hazretlerine dayanıyor olabilir ama Akşehir Şehremini olarak ifade edeyim ki artık siz hemşerimiz değilsiniz. Siz hala bizden olduğunuzu iddia edebilirsiniz ama biz sizden değiliz. "