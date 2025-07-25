Kimi henüz evlenmişti, kimi ailesine haber bile vermeden yangına koşmuştu...

Aynı gün işe başlayan, birlikte şehit düşenler de vardı. Her biri farklı bir hikâye, aynı inançla, yola çıkmıştı...

Eskişehir’de alevlerle mücadele ederken şehit düştüler. Geride 10 kahraman, 10 acı hikâye kaldı.

Dün düzenlenen törenlerle sonsuzluğa uğurlandılar.

10 şehidin acısı yürekleri kavururken, Bilecik’te kaydedilen görüntüler kamuoyunda infiale neden oldu...

"KORKUP AĞLAYARAK KAÇTILAR"

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, rüzgârın yön değiştirmesiyle bölgeden ayrılan orman ekiplerini hedef aldı.

Torun, “Arkadaşlar, İçmeler yanıyor. Yaklaşık 12 arasöz vardı. Buradan bağıra çağıra resmen kaçtılar. Bakın, burada bir araçla biz söndürüyoruz. Orman yangınıyla mücadele için işe giren adamlar buradan korkup ağlayarak kaçtılar” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, farklı illerde çıkan orman yangınlarına karşı yürütülen müdahale çalışmaları kapsamında, 4 bin 231 personel, 45 hava aracı ve 1236 kara aracıyla söndürme faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor...