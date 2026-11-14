Kastamonu Belediye Meclisi toplantısında, belediyenin ihtiyaç duyduğu 34 iş makinesinin hibesi konusunda Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile AKP Belediye Meclis Grup Başkanvekili Ahmet Namlı arasında tartışma yaşandı. Baltacı'nın destek talebine Namlı, AKP'ye katılma davetiyle karşılık verdi.

Baltacı, iş makinelerinin hibesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvurulması konusunda birlikte karar aldıklarını belirterek AKP'li meclis üyelerinden destek istedi. AKP'li belediyelerin taleplerinin karşılandığını söyleyen Baltacı, şöyle konuştu:

“Bu belediyeler arkadaşlar bize babamızdan miras kalmadı. Çocuklarımıza da miras bırakmayacağız. Dolayısıyla burası memleketin belediyesi sizin de üzerinize düşen görevler var. Yani yeni yılda daha aktif olmanızı diliyorum.”

AKP'li üyelerden milletvekilleri ve il başkanlıklarıyla görüşmelerini isteyen Baltacı, alınacak araçların 2029'da göreve gelmeleri halinde kendilerine de kalabileceğini ifade etti.

“İKTİDARIN NİMETLERİNİ İSTEYEMEZSİNİZ ŞİMDİ”

Namlı, Baltacı'ya AKP'ye katılması çağrısında bulunarak “Ben açık teklif ediyorum size. Yani kapımız açık” dedi. Namlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gelin onun çözümü o yani. Şimdi şöyle bak. Siz şimdi burada seçimde yani seçim yaparken ben iktidarın nimetlerini vaat ediyorum, dediniz, demediniz. Demediniz. Yani iktidarın nimetlerini isteyemezsiniz şimdi. Yani kendine güvenen gider mantara diye bir laf vardır ya bizim. Gelin bize yaparız bazı şeyler. Yine yapılır bu işler yine yapılacak orada sıkıntı yok yani.”

“KASTAMONU’NUN HAKKINI İSTİYORUZ”

Namlı'ya “Ahmet abiyi tebrik ediyorum. Türkiye’nin özeti gibi” yanıtını veren Baltacı, belediyenin bir kamu kurumundan hakkını talep ettiğini belirtti:

“Şimdi biz dediğiniz kim? Siz dediğiniz kim? Bir bakmak lazım. Biz Kastamonu Belediyesi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bir kurumundan yani size emanet edilmiş bir kurumundan hakkımızı istiyoruz. Kastamonu’nun hakkını istiyoruz.”

Seçim öncesinde iktidarın imkanlarından yararlanma vaadinde bulunmadıklarını söyleyen Baltacı, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Kendi öz gücümüzle bileğimizin hakkıyla bu Kastamonu’ya hizmet edeceğiz dedik. Yine kendi öz gücümüzle yine bileğimizin hakkıyla yine buradan ısrarla söylüyoruz ki hakkımız olanı alacağız. Ama hakkımız olanı almak için ya partimize gelin demek Türkiye’nin özeti aslında. Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Türkiye böyle yönetiliyor.”