Çorum’da Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın içinde bulunduğu araç, iş yeri açılışına giderken aynı yönde seyreden, içerisinde basın görevlilerinin bulunduğu belediye otomobiliyle çarpıştı. PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarptı. BAŞKAN AŞGIN VE BERABERİNDEKİLER YARA ALMADI Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede inceleme yaparken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu. Başkan Aşgın ile beraberindeki kişilerin kazadan yara almadan kurtulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. KAZA ANI KAMERADA Öte yandan zincirleme kazanın meydana geldiği anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde araçların çarpışması ve kazanın meydana geldiği anlar yer aldı.

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