MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi projesinin tanıtım videosunu izledikten sonra, "Ferdi, mahvettin bizi. Rahmetlinin adına bir çınar dik. Madem millet bahçesi, onun adına bir çınar olsun. Ferdi Tayfur diye yazsın" dedi.

"EMREDERSİNİZ GENEL BAŞKANIM"

Bunun üzerine Adana Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, "Emredersiniz Sayın Genel Başkanım. 300 tane ağaç dikeceğiz. Özel olarak da Ferdi Tayfur için bir çınar dikeceğiz" ifadelerini kullandı.

Projenin yapımı için daha önce Bahçeli'nin talimat verdiği Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Millet Bahçesi'nin tanıtım videosunda Ferdi Tayfur'un "Bana da söyle" şarkısının kullanılması da sunum sırasında gündeme geldi.