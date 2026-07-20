Amerika Birleşik Devletleri piyango tarihinin en büyük ikinci ikramiyesinin arkasındaki gizem perdesi aralandı. Arkansas eyaletinde 24 Aralık 2025 Noel Arifesi çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan şanslı kişinin, North Little Rock Belediye Başkanı Terry Hartwick'in kardeşi Tracy L. Hartwick olduğu açıklandı.

Arkansas yasaları gereği 500 bin doları aşan ödüllerde uygulanan kamuya açık belgelerin gizlilik süresi, kazanan kişinin seçilmiş bir yetkilinin yakın akrabası olması nedeniyle altı ayla sınırlandırıldı ve sürenin dolmasıyla milyarder talihlinin kimliği kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplamda 1,817 milyar dolara ulaşan tarihi Powerball ikramiyesi, 47 çekiliş boyunca kimsenin doğru numaraları tahmin edememesinin ardından 4, 25, 31, 52, 59 ve Powerball 19 şanslı numaralarını içeren tek bir bilete isabet etti.

BENZİN İSTASYONUNDAN SATIN ALDI

Rekor ödülü getiren kuponun, Cabot şehrindeki South Rockwood'da bulunan bir benzin istasyonundan satın alındığı Arkansas Burs Piyangosu tarafından resmen duyuruldu. Bu büyük başarı, eyalet tarihinde 2010 yılından sonra kazanılan ikinci en büyük Powerball ikramiyesi olarak da kayıtlara geçti. Amerika tarihinin zirvesinde ise hâlâ 2022 yılında Kaliforniya'da kazanılan 2,04 milyar dolarlık ikramiye bulunuyor.

Milyarlarca dolarlık ödülü yıllık taksitler halinde almak yerine tek seferde toplu nakit ödeme olarak tahsil etmeyi seçen Tracy Hartwick'e, yasal vergiler ve kesintiler öncesinde toplam 834 milyon 942 bin 287 ABD doları tutarında bir ödeme yapıldı.

Ana ikramiye miktarı ile nakit ödeme arasındaki bu büyük farkın, yıllık ödeme planının uzun vadeli faiz ve yatırım değerlerini yansıtmasından kaynaklandığı belirtildi. Yapılan paylaşıma göre nakit ödemenin yüzde 94'ünü doğrudan belediye başkanının kardeşi Hartwick alırken, kimlikleri henüz açıklanmayan diğer iki hak sahibi ise ödülün yüzde 3'erlik kısımlarını paylaştı.