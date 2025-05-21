Olay yerinde sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Guzman ve Munoz’un ölümü, ülkede büyük yankı uyandırdı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki Ximena Guzman ve Jose Munoz silahlı bir saldırıda yaşamını yitirdi.

Saldırganların yakalanması için Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Sekreteri Omar Garcia Harfuch’a talimat verdim. Bu olayın failleri cezasız kalmayacak ve adalet önünde hesap verecek. Soruşturma titizlikle yürütülecek, hükümetin desteği tamdır” dedi.

Belediye Başkanı Clara Brugada ise derin üzüntüsünü dile getirerek, “Ximena harika, yorulmak bilmeyen ve nazik bir kadındı. Pepe’yi çocukluğumdan beri tanırım, tanıdığım en zeki ve sorumluluk sahibi insanlardan biriydi” ifadeleriyle kaybettikleri çalışma arkadaşlarını andı.

(Sekreter Ximena Guzman)

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer saldırının ardındaki nedenleri ve failleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

(Danışman Jose Munoz)