Süreci değerlendiren CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının yayınladığı ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı: 'AMAÇ CHP'Yİ BÖLMEK' Cumhuriyeti kuran Partimiz, ülkemizin demokrasi tarihinde bugüne kadar yaşanmış zor süreçlerden başarıyla çıkmıştır. Partimiz, bugün içinde bulunduğumuz süreçten de birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çıkacaktır. "Mutlak Butlan" kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız. 'ÖZELİN YANINDAYIZ' Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları olarak; partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ve parti yönetimimizin yanındayız. 'KURULTAY 45 GÜN İÇİNDE TOPLANMALI' Gelinen aşamada; Partimizin selameti ve geleceği açısından, olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla..." CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultay iptal kararının ardından partisinin Büyükşehir Belediye Başkanları ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti. Adana, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarının ziyarete katılamaması sebebiyle bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya gelen belediye başkanlarının toplantısı saat 10.15 itibarıyla başladı. Toplantıya Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer katıldı.

